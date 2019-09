Empfehlung - Dienstag ist Haupttag der Kirmes in Ohne

Ohne Die Kirmes in Ohne kann bereits auf eine mehr als 400-jährige Tradition zurückblicken. So alt ist der Flohmarkt, der am Sonntag in der Dorfmitte über die Bühne gegangen ist, noch lange nicht. Dennoch hat die Veranstaltung in den vergangenen Jahren viele Liebhaber gewonnen. Vor acht Jahren hatte Werner Schrapp die Idee, die Kirmes im südlichsten Zipfel der Grafschaft um den Flohmarkt zu erweitern.(...)