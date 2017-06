Diebe brechen bei Gemüsehändler ein

ow Schüttorf. Was haben die Diebe bei ihren zwei Einbrüche in der Nacht von Montag auf Dienstag in Schüttorf gesucht? Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter an der Technikerstraße bei der Halle eines Obst- und Gemüsehandels ein Fenster aufgebrochen und die Räume durchsucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Fette Beute haben die Diebe allerdings nicht gemacht: Sie sollen aus einem Kühlraum sechs Paprika und zwei Beutel Salat gestohlen haben.

Außerdem gab es einen Einbruch in eine Metallbaufirma an der Industriestraße. Hier brachen Unbekannte ein Rolltor auf und durchsuchten die Räume. Anscheinend haben sie aber nichts gestohlen.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.