Die Retterin alter Gemüsesorten in Ohne

Immer mehr alte Obst- und Gemüsesorten verschwinden aus den heimischen Gärten. Damit sie nicht aussterben, hat die 47-jährige Hobbygärtnerin Manuela Schohaus es sich zum Ziel gesetzt, so viele wie möglich in ihrem Garten in Ohne anzupflanzen.