27-jähriger Kilian van Rooij ist professioneller Violinist

Seit er sieben Jahre alt ist, spielt Kilian van Rooij Geige und studierte an den besten Universtitäten in Amsterdam und London. Am Sonntag gibt er gemeinsam mit dem Pianisten Xavi Torres ein Konzert in der altreformierten Kirche in Bad Bentheim.