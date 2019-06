Dennis Gellenbeck ist neuer König in Ohne-Haddorf

Ohne Beim Schützenfest des Schützenvereins Ohne-Haddorf wurde am Montagnachmittag Dennis Gellenbeck König nach dem 287. Schuss. Zu seiner Königin wählte er sich Heide Brüning. Dem Thron gehören als Ehrenherren und Ehrendamen Joe Timmermeester und Lars Wessels sowie Lisa Steenweg und Lea Holtkemper an. Das Amt des Mundschenks teilen sich Alexander Schlätker, Tobias Nolte und Dennis Nolte. Beim Kinderschützenfest am Sonntag errang Paul die Königswürde. Seine Königin heißt Danice. Dem weiteren Thron gehören Fiete, Bryan, Anna und Frieda an. Foto: privat