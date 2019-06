Empfehlung - Dem Gemischten Chor Schüttorf halten viele Sänger die Treue

Schüttorf Singen ist aus dem Leben von Angelika Zimmermann nicht wegzudenken. Seit 50 Jahren ist sie Mitglied des Gemischten Chors in Schüttorf. „Ich singe immer schon gerne. Das hat mir schon in der Schule viel Spaß gemacht“, sagt die 69-Jährige, die dem Gemischten Chor 1969 beitrat und ihm seitdem die Treue gehalten hat. Und auch, als sie zwischenzeitlich gar nicht in der Grafschaft wohnte. Das Singen im Chor behielt aber Zimmermann auch in ihrer Wahlheimat Goslar bei. „Mir ist die Gemeinschaft wichtig“, betont die Sängerin mit der Alt-Stimme, die seit fünf Jahren auch im Vorstand des Schüttorfer Chores mitarbeitet. Dabei ist sie auch maßgeblich an den Dekoration der Feste und Veranstaltungen des Gemischten Chors verantwortlich. „Angelika ist sehr engagiert und überrascht und erfreut uns immer wieder mit ihren vielen zauberhaften Ideen“, berichtet die zweite Vorsitzende Ida Schepers. Auch beim 98. Stiftungsfest, das der Chor in der Jugendfreizeitstätte des FC Schüttorf 09 gefeiert hat, legte Zimmermann in Sachen Dekoration wieder Hand an. Im Rahmen des Festes erhielt sie aus den Händen von Wolfgang van Es vom Kreischorverband Grafschaft/Emsland eine Goldene Ehrennadel für ihre 50-jährige Chormitgliedschaft, der Chorvorsitzende Heinz-Arno Kupfer überreichte zudem einen Blumenstrauß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/dem-gemischten-chor-schuettorf-halten-viele-saenger-die-treue--303177.html