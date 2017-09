De Ridder: Fachkräftenachwuchs soll gestärkt werden

gn Schüttorf. Das Unternehmen Rofa produziert und vertreibt Schutz- und Arbeitsbekleidung für eine große Bandbreite an Berufen. Das Unternehmen besteht seit 1897 und zählt rund 180 Mitarbeiter. Für die Anforderungen an die Arbeitskleidung gelten höchste Ansprüche, da sie oftmals im Umgang mit Gefahrgut zum Einsatz kommt. Sämtliche Arbeitsschritte finden bei Rofa im Hause statt. Die vertikale Produktionsstruktur verschaffe Rofa neben einem sehr wichtigen Qualitätsvorteil eben auch eine hohe Flexibilität, so De Ridder.

Im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten stellten die Geschäftsführerin Silke Kamps und der Betriebsleiter Manfred Herbers das Unternehmen vor.

Dabei wurde deutlich, dass die Arbeits- und Schutzkleidung sehr individuellen Ansprüchen genügen muss, wie De Ridder mitteilte. Jedes Teil wird entsprechend der jeweiligen Schutzanforderung von einer Prüfstelle geprüft und zertifiziert. Die Forschung in der Materialentwicklung voranzubringen, ist eines der Unternehmensziele. Hilfreich seien dabei auch Kooperationen mit der Fachhochschule Niederrhein und anderen Hochschule.

Zur Gewinnung von Fachkräfte unternimmt das Unternehmen diverse Anstrengungen, zu denen auch die gute Bindung zum Unternehmen gehört. Kamps betonte in diesem Zusammenhang, dass jetzt die duale Ausbildung gestärkt und deutlich attraktiver gemacht werden müsse. Dabei bringe die Tätigkeit in ihrem Unternehmen auch viel Verantwortung mit sich, da Schutzgewebe und -kleidung eben auch ganz spezielle Ansprüche an Know How, Qualität und Design stellen. Rofa legt großen Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung, aber auch auf das Vorhandensein von Eigeninitiative, Selbstorganisation und Verantwortungsbewusstsein.

„Die Notwendigkeit, den Fachkräftenachwuchs zu stärken, ist eine große Herausforderung mit akutem Handlungsbedarf. Es zeichnet sich das klare Bild ab, dass unsere Region auch von der bundespolitischen Ebene noch deutliche Unterstützung zur Bekämpfung des Fachkräftemangels erfahren muss“, bekräftigte De Ridder. Dabei seien weitere Schritte notwendig: „Unsere Region kann mit anspruchsvollen Tätigkeitsfeldern aufwarten; dies gilt auch für die verbleibenden Unternehmen in der Textilbranche und es ist äußerst bemerkenswert, in welcher Weise die Geschäftsleitung ihr Unternehmen während und nach der Textilkrise umgebaut hat. Aber auch hier zeigt sich, dass der Bedarf an qualifizierten Fachkräften groß ist.“