Empfehlung - „Das Familienservicebüro ist in Schüttorf gewollt“

Seit April sind Sie in Schüttorf im Dienst, was hat Sie überrascht an Ihrer Aufgabe? Der positive Verlauf. Man hat ja immer ein bisschen Bedenken, wenn man eine neue Stelle antritt. Man hat natürlich vorher Informationen, aber in der Praxis sieht es dann doch häufig anders aus. Überrascht hat mich, dass es von vornherein ein guter und angenehmer Einstieg war. Ich wurde hier wirklich mit offenen Armen empfangen, durch die Tagesmütter, aber auch die Eltern. Die Kommune hat mir von Anfang an gesagt: „Wenn was ist, kommen Sie, wenn Sie was brauchen, melden Sie sich.“ Mich hat auch überrascht, dass das Familienservicebüro hier so gewollt und anerkannt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/das-familienservicebuero-ist-in-schuettorf-gewollt-213797.html