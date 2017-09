Daniela De Ridder: Dialog mit Türkei darf nicht abreißen

gn Schüttorf. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder und ihre Fraktionskollegin Michelle Müntefering, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss sowie Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, kamen mit dem Alevitischen Verein in Schüttorf ins Gespräch. Im Mittelpunkt standen das zurzeit schwierige deutsch-türkische Verhältnis und mögliche Zukunftsperspektiven, wie De Ridder mitteilte.

Im Gespräch mit den Gemeindemitgliedern hätten sie und Müntefering betont, dass trotz eines angespannten deutsch-türkischen Verhältnisses der Dialog nicht abreißen darf und die Politik der Regierung Erdogans mitnichten stellvertretend für die Türken steht. „Auch der Nazi-Anwurf ist ungeheuerlich; auch wenn Recep Tayyip jetzt viele der türkischstämmigen Deutschen aus wahltaktischen Gründen gegen die SPD in Stellung bringen will: Wir sind keineswegs die ‚Feinde der Türkei‘. Aber, dass er nun, nachdem deutsche Journalisten, Übersetzer und Menschenrechtler in türkischen Gefängnissen einsitzen, auch noch versucht, deutsche Staatsbürger innerhalb der Europäischen Union festnehmen und ausliefern zu lassen – wie Dogan Akhanli in Spanien –, zeugt von seinem Willen, die Eskalation immer weiter anzutreiben“, teilte De Ridder mit. Es sei wichtig, dass man sich von diesem Verhalten nicht aufhetzen und spalten lasse. Die SPD-Politikerinnen De Ridder und Müntefering seien sich auch darüber einig gewesen, dass ein klarer Kurs gegenüber Ankara nötig sei. De Ridder lobte die Alevitische Gemeinschaft auch als ein Beispiel für ein starkes zivilgesellschaftliches Engagement in der gesellschaftlichen Mitte: „Bereits in der Vergangenheit habe ich die Aktiven des Alevitischen Vereins kennenlernen dürfen. Gemeinsam setzen wir uns für ein solidarisches und tolerantes Miteinander ein. Was oft verkannt wird, ist die Tatsache, dass unter den Aleviten eine große Vielfalt in Überzeugungen und der Lebenspraxis vorzufinden ist“, so De Ridder. Für sie als Sozialdemokratin sei klar, dass in Deutschland Religions- und Meinungsfreiheit herrsche und dass türkischstämmige Menschen zu Deutschland gehören, auch wenn einige versuchen würden, einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Wichtig ist, dass sich Besonnenheit und Verstand durchsetzen.

Trotz der komplizierten Ausgangslage sei De Ridder davon überzeugt, dass sich Freundschaft, Herz und Verstand durchsetzen werden und die jetzige Zuspitzung durch die türkische Regierung langfristig nicht in der Gesellschaft verfangen werde.

In Deutschland leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen. Die Alevitische Gemeinschaft umfasst in Deutschland rund 500.000 Mitglieder, von denen die überwiegende Mehrheit aus der Türkei kommt. Weltweit kann die Zahl der Aleviten nicht genau beziffert werden, Schätzungen reichen von rund zehn bis 20 Millionen Menschen, heißt es in der Mitteilung von De Ridder..