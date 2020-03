Empfehlung - CVJM-Posaunenchor Isterberg-Quendorf ehrt Jubilare

Schüttorf Zwei besondere Jubilare kann in diesem Jahr der CVJM Posaunenchor Isterberg-Quendorf feiern. Adolf Hanselle und Lambert Wenning sind seit 60 Jahren mit ihren Instrumenten in dem Posaunenchor dabei. Die Auszeichnung nahm die Landesposaunenwartin der reformierten Kirche, Helga Hoogland, im Rahmen eines Gottesdienstes unter dem Motto „Freunde“ vor, den das Team des „Besonderen Gottesdienstes gestaltet hatte. Dazu trug auch der Posaunenchor mit Stücken bei. Zwischen den Einsätzen überreichte Hoogland den beiden Jubilaren die „Goldene Bläsernadel“. Zudem ehrte die Landesposaunenwartin Zwanette Kleine Ruse, die seit 27 Jahren in dem Chor mitspielt, der von Gerhard Lankhorst geleitet wird, für ein Silber-Jubiläum. „Die Mitglieder des Posaunenchores loben Gott mit ihrem Instrument und das in einer tollen Gemeinschaft“, hob Hoogland hervor, die sich auch mit einem persönlichen Bibelspruch bei den Jubilaren bedankte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/cvjm-posaunenchor-isterberg-quendorf-ehrt-jubilare-347122.html