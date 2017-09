Empfehlung - CVJM Isterberg lädt zum „Teens- und Kids-Day“

gn Isterberg. Zum „Teens- und Kids-Day“ lädt der CVJM-Isterberg für Sonnabend, 16. September, ins CVJM-Haus am Laudiek 2 in Isterberg ein. Der Tag für alle Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren und ihre Eltern ist die Abschlussveranstaltung zum 125-jährigen Jubiläum, das der CVJM Immanuel Isterberg-Quendorf in diesem Jahr feiert (die GN berichteten). Von 14 bis 17.30 Uhr sind alle Kids und Teens eingeladen, mit dem CVJM „Geburtstag“ zu feiern. Dazu finden viele Aktivitäten am und im CVJM Haus statt, heißt es in der Ankündigung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/cvjm-isterberg-laedt-zum-teens-und-kids-day-206555.html