Coronavirus: Erster Fall im Landkreis Grafschaft Bentheim

Schüttorf Seit dem heutigen Mittwoch gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus in der Grafschaft Bentheim. Das positive Laborergebnis eines Abstrichs ging am Vormittag beim Gesundheitsamt des Landkreises ein. Der Patient, ein etwa 30-jähriger Mann aus Schüttorf, befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Die Quarantäne betrifft auch die dort lebenden Familienangehörigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/coronavirus-erster-fall-im-landkreis-grafschaft-bentheim-346545.html