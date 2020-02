Comedy im „KunstWerk“: „R-zieher sind Superhelden“

Schüttorf Der „R-zieher“ alias Yves Macak macht am Samstag, 28. März, 20 Uhr, im „KunstWerk Schüttorf“ Station. „,R-zieher‘ sind die unbesungenen Helden unserer Zeit, die sich jeden Tag aufs Neue einem Kampf gegen Erdnussallergie, Laktoseintoleranz und den immer größer werdenden Erwartungen der Helikopter-Eltern stellen müssen“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. „Bewaffnet mit einem pädagogischen Konzept und literweise Früchtetee stellen sie sich in Kitas, Schulen und auf Klassenfahrten jeder noch so schweren Aufgabe.“ Der „R-zieher“ nimmt sein Publikum einen Abend lang mit auf eine Reise im Spagat zwischen Kaspar und Superheld.

Karten gibt es ab 17 Euro im „KunstWerk“, Ohner Straße 12, Telefon 05923 9023554, per E-Mail an info@kunstwerk-schuettorf.de oder online auf www.gn-ticketshop.de sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen. GN-Card-Inhaber erhalten Rabatt.