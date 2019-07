Empfehlung - „Circus Radieschen“ macht beim Schüttorfer „Komplex“ Station

SchüttorfDer Höhepunkt der Woche ist am Freitag um 15 Uhr eine öffentliche Vorstellung im Zirkuszelt. Um dafür gut vorbereitet zu sein, sind die Mädchen und Jungen täglich mit viel Spaß und Einsatz bei der Sache. In vier verschiedenen Gruppen bereiten die Kinder ihre Auftritte vor. Trapez, Clownerie, Akrobatik und Seiltanz heißen die Themenschwerpunkte, denen sich der Zirkusnachwuchs am Vormittag widmet. Unterstützt werden die Kinder dabei von erfahrenen Zirkuspädagogen um Leiterin Ines Rosemann. „Wir sind ein eingespieltes Team“, berichtet die gebürtige Gildehauserin, die regelmäßig in ihrer früheren Heimat Station macht. Lucie hat sich für das Trapez entschieden. „Wir haben schon gelernt. Zum Beispiel eine ‚Reise ums Seil‘. Das war nicht einfach, aber wir habe gute Tipps bekommen“, erzählt die Schüttorferin. Die sechsjährige Philippa gehört zu den jüngsten Artistinnen und tanzt bereits am zweiten Tag geschickt über Seil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/circus-radieschen-macht-beim-schuettorfer-komplex-station-310486.html