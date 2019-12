Empfehlung - Chöre sorgen für Weihnachtsstimmung auch ohne Jingle Bells

SCHÜTTORF Noch ist es nicht Weihnachten, und doch war die große reformierte Kirche in Schüttorf am Sonntagnachmittag gefüllt wie zu den Festtagsgottesdiensten. Für die vielen Besucher sangen und spielten Schüttorfer Chöre und Instrumentalisten zum Advent. Die Freude am musikalischen Gotteslob verband die Musizierenden und die Hörenden zu einer froh gestimmten Gemeinschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/choere-sorgen-fuer-weihnachtsstimmung-auch-ohne-jingle-bells-335130.html