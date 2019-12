Empfehlung - Chinesische Tuschemalerei im Schüttorfer KunstWerk“

Schüttorf Regelmäßig ausgebucht ist im Schüttorfer „KunstWerk“ der Kursus „Chinesische Tuschemalerei“. Jetzt soll eine Ausstellung folgen, in der Werke der Kunstlehrerin Jinli Hoffmann und ihrer Schülerinnen gemeinsam ausgestellt werden. Der Kursus am 17. Mai 2020 trägt den Namen „Eine lautlose Poesie“. Ganz im Zeichen dieser Herausforderung stand auch ein Malkursus im Atelier, der kürzlich zu Ende gegangen ist. Die Hauptthemen waren in diesem Kursus chinesischer Kürbis, Chrysanthemen und kleine Tiere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/chinesische-tuschemalerei-im-schuettorfer-kunstwerk-336030.html