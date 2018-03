Empfehlung - CDU und SPD erneuern Kritik an Bürgerinitiative

Schüttorf. Das Thema soziokulturelles Zentrum stand am Mittwochabend zwar nicht auf der Tagesordnung des Schüttorfer Stadtrates, dennoch nutzten sowohl die CDU als auch die SPD die Gelegenheit, sich in ihren Stellungnahmen zum Haushalt zu dem Thema zu äußern. Wie Stadtdirektor Manfred Windhaus zuvor berichtete, habe am Montag eine Bereisung mit der für die Fördermittel zuständigen Kommission stattgefunden. Wie berichtet, bewirbt sich die Stadt Schüttorf um Fördermittel für das Bahnhofsquartier, in dem auch das soziokulturelle Zentrum entstehen soll. „Im Herbst wird eine Entscheidung über die Fördergelder fallen“, kündigte Windhaus an. Die Zeichen seien positiv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/cdu-und-spd-erneuern-kritik-an-buergerinitiative-229163.html