Bushaltestelle „Alte Post“ in Schüttorf wird verlegt

Schüttorf Die Bentheimer Eisenbahn AG teilt mit, dass die Bushaltestelle „Alte Post“ in Schüttorf in der Zeit vom Montag, 27. August, bis voraussichtlich Montag, 3. September, verlegt wird. Aufgrund von Bauarbeiten kann diese Haltestelle in Fahrtrichtung Nordhorn nicht bedient werden. Die Linie 500 nach Wengsel (–Nordhorn) und alle weiteren Busse fahren ab der Ersatzhaltestelle – zirka 250 Meter Richtung Bahnhof – am Freibad ab.