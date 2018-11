Empfehlung - Bundesverdienstkreuz für Walter Oppel

Schüttorf Walter Oppel, Vorsitzender der BUND-Kreisgruppe Grafschaft Bentheim, ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. In einer Feierstunde im Schüttorfer Rathaus überreichte Landrat Friedrich Kethorn am Donnerstag dem 69-Jährigen das „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“, wie die Auszeichnung vollständig heißt. Verliehen wird der Orden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/bundesverdienstkreuz-fuer-walter-oppel-266488.html