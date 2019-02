Bürgerschützenverein Schüttorf feiert sein Winterfest

Schüttorf Geschäftsführer Jürgen Beernink freute sich mit dem 1. Vorsitzenden Guido Hagen über die zahlreich erschienenen Mitglieder. Sein besonderer Willkommensgruß galt dem amtierenden Thron mit König Dieter Kinder, Königin Janette Hassink und allen Thronmitgliedern.

Nach dem stimmgewaltigen Auftritt des Fanfarenzuges, der mit großem Beifall begleitet wurde, erfolgten zunächst die Ehrungen und Auszeichnungen in der Schießgruppe und im Fanfarenzug. Zwischendurch verkauften die Mitglieder des Festausschusses Lose für die Tombola. Für einen stimmungsvollen musikalischen Abend sorgte DJ Johannes.

Spannung kam auf, als Jürgen Beernink die höchste Auszeichnung im Bürgerschützenverein, den sogenannten BSV-Orden für besondere Verdienste 2019, an einen Schützen beziehungsweise eine Schützin überreichte. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an Heinz-Adolf Kühlmann. In seiner Laudatio wies Beernink darauf hin, dass der Geehrte dem Verein im Januar 1983 beitrat. Heinz-Adolf Kühlmann war zehn Jahre lang als 2. Schriftführer im Gesamtvorstand des Bürgerschützenvereins tätig und ist heute Beisitzer. Er gehörte den Throngemeinschaften 2003/2004, 2012/2013, 2015/2016 sowie 2018/2019 an. Beernink wies außerdem darauf hin, dass Kühlmann immer vor Ort ist, wenn Arbeit ansteht. So war er unter anderem auch an den Reparaturarbeiten am Schützenhaus wesentlich beteiligt. Einmalig sei es auch, so Beernink, dass alle vier Familienmitglieder, seine Eltern und auch sein Bruder mit dem Orden für besondere Verdienste ausgezeichnet wurden.