Empfehlung - Bürgerschützen zeichnen Henk Peinert mit Orden aus

Schüttorf Am vergangenen Samstag feierten die Bürgerschützen aus Schüttorf zum Auftakt ihres 90 jährigen Bestehens ihr Winterfest im vollbesetzten Saal des Hotel/Restaurants Nickisch. Der Fanfarenzug spielte zum Einmarsch der Throne 2019/2020 und 2018/2019 einige flotte Musikstücke, so dass der Abend schon richtig musikalisch eingeläutet wurde. 2. Vorsitzender Sebastian Boerscheper übernahm die Moderation an diesem Abend für den noch als Ehrenherr auf dem Thron 2018/2019 weilenden 1. Vorsitzenden Guido Hagen. Boerscheper begrüßte alle anwesenden Schützen, den amtierenden Thron 2019/2020 mit König Patrick Thole und Königin Anna Weniger und Throngefolge sowie den scheidenden BSV-Thron 2018/2019 mit König Dieter Kinder und Königin Janette Hassink an der Spitze, dessen Amtszeit an diesem Abend offiziell endete. Weiter hieß er den amtierenden Kaiser Ha-Jo Schröer mit Ehefrau und Kaiserin Helga willkommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/buergerschuetzen-zeichnen-henk-peinert-mit-orden-aus-344795.html