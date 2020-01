Bürgerschützen verabschieden ihren 1. Geschäftsführer

Schüttorf Nach nunmehr zehn Wahlperioden (die letzte auf Wunsch von ihm nur noch ein Jahr) schließt sich der Kreis. Wie im Vorjahr bereits angekündigt, stellte er sich nicht zur Wiederwahl.

In seiner Laudatio würdigte der 1. Vorsitzende, Guido Hagen, die Verdienste von Jürgen Beernink in den 28 Jahren für den BSV: die monatlichen Vorstandssitzungen, in denen er seine Ideen auf einer ruhigen, sachlichen Ebene präsentierte, von denen die Bürgerschützen in all den Jahren profitierten; die Tradition des Schützenvereins mit dem „Modernen“ der heutigen Zeit zu verbinden. Ein enger Spagat, aber für ihn jederzeit darstellbar. Auch seine persönlichen Erfolge wurden gewürdigt, als 61. König der Bürgerschützen in der Saison 2007/2008, als Ehrenherr der Throngemeinschaften 1991/1991, 1998/1999, 2013/2014 und und als König der Könige 2011/2012 mit dem Titel BSV-Kaiser.

„Für keine Aufgabe war er sich zu schade, man durfte ihn immer ansprechen“, lobten ihn seine Vereinskameraden. Das würdigten auch die Mitglieder im voll besetzten Saal des Vereinslokals Byknüver mit lang anhaltendem Applaus.

Bei der Wahl zum neuen 1. Geschäftsführer wurde Uwe Sumbeck, einer von zwei Kandidaten, mit einer Zweidrittelmehrheit als Amtsnachfolger ermittelt.

Alle Amtsinhaber des Gesamtvorstandes stellten sich zur Wiederwahl, nicht ohne dass der Vorsitzende Guido Hagen allen für ihr persönliches Engagement für den BSV dankte. Alle wurden einstimmig auf ihren Positionen bestätigt. Auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes wurde der Versammlung der Posten eines neu zu schaffenden Pressesprechers nahegelegt, der im Gesamtvorstand integriert werden solle. Mit großer Mehrheit wurde Ha-Jo Schröer für den Posten des Pressesprechers gewählt.

Es folgten die Jahresberichte der Sparten. Schießmeister Dieter Kinder, für die Offiziere Joachim Neesen, für den Festausschuss Wolfgang Boerscheper und für den Fanfarenzug Maik Strubbe ließen das vergangene Jahr Revue passieren.

Außerdem gab es einen Ausblick auf die kommenden Termine. Unter anderem stehen eine große BSV-Party im Schützenhaus am 25. April und das BSV-Schützenfest (90 Jahre) vom 27. bis 29. Juni, beginnend mit der Ein-Euro-Party am 26. Juni auf dem Programm sowie die Teilnahme am Stadtjubiläum „725 Jahre“ im September.