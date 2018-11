Empfehlung - Bürger in der Grafschaft erinnern an Gewalttaten der Kriege

Schüttorf In der gesamten Grafschaft haben Menschen am gestrigen Volkstrauertag an die zahllosen Opfer des Krieges und der Gewaltherrschaft im 20 Jahrhundert erinnert. In Schüttorf versammelten sich um 11.15 Uhr Bürger, Vertreter der Stadt, der Kirchengemeinden, des DRK, der Ortsfeuerwehr, der Reservisten, des Kolping und Mitglieder der Schützenvereine Adler, Bürger und Gilde vor der reformierten Kirche und dem Denkmal an der Steinstraße. Der Musikverein Schüttorf und der Männergesangverein „Eintracht" sorgten für eine passende musikalische Untermalung. Bürgermeister Jörn Tüchter und Reservist Alfred Rademaker legten einen Kranz nieder.