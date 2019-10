BSV Schützen ehren langjährige Mitglieder

Samern Bei der jüngsten Versammlung in der „Festscheune“ der Gaststätte Venhaus hieß der 1. Vorsitzende der Bürgerschützen Schüttorf, Guido Hagen, nicht nur die vielen Teilnehmer willkommen, sondern begrüßte auch herzlich die Jubilare, die seit 25 Jahren Mitglied im Bürgerschützenverein (BSV) von 1930 Schüttorf sind.

Ausgezeichnet wurden für ihre „richtige Entscheidung in 1994“: Angelika Feldhues, Edith Veldmann, Silvia Beernink, Martina Kunk, Alwin Neesen, Hans-Jürgen Borchardt, Erwin Tibbe, Hans-Georg Weber, Werner Ebbing und Peter Bauer. In seiner Laudatio wies Guideo Hagen darauf hin, dass das Jahr 1994 keine besonderen Anlässe zu verzeichnen hatte, es aber umso erfreulicher war, dass sich in dem Jahr so viele neue Mitglieder zu den Bürgerschützen bekannten. Jeder wüsste sich bei den Bürgerschützen auf seine Art einzubringen.

Den Geehrten wurde die Vereinsnadel mit Silberkranz, verbunden mit dem besten Dank für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren, unter großem Applaus in der Versammlung verliehen.