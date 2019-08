Brückensanierung auf der Autobahn 31 bei Schüttorf

Schüttorf/Gronau Die Autobahn A 31 kann zwischen den Anschlussstellen Gronau-Nord und Schüttorf-Ost in beide Fahrtrichtungen ab Montag, 26. August, nur noch auf einem Fahrstreifen befahren werden. Grund sind Sanierungsarbeiten an Brücken, die voraussichtlich bis Ende September dauern werden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit: „Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverluste sind vor allem in den Verkehrsspitzenzeiten leider nicht auszuschließen.“