Empfehlung - „Olga“ in Quendorf übergeben

Quendorf Im Beisein zahlreicher Gäste ist am Montag auf dem Hof der Familie Weusmann in Quendorf ein repräsentatives Hofschild übergeben und aufgehängt worden. Dieses ist die sichtbare Auszeichnung für den Milchviehbetrieb, der es im Dezember 2018 in die Spitzengruppe der rund 8500 Milcherzeuger in Niedersachsen geschafft hatte. „Familie Weusmann darf sich seitdem zu den besten drei Milcherzeugern Niedersachsens 2018 zählen“, heißt es in einer Pressemitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/bronzene-olga-geht-nach-quendorf-286311.html