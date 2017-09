Empfehlung - Bricht Schüttorfer CDU ihr Versprechen?

Schüttorf. Nach dem knappen „Nein“ zum sozialen Wohnungsbau im Schüttorfer Baugebiet „Salzberger Straße – ehemaliges Altersheim“ im Planungs- und Umweltausschuss (die GN berichteten) flammt harsche Kritik auf. Befeuert wird diese vor allem vonseiten der SPD. Die Sozialdemokraten werfen der Mehrheitsgruppe vor, sie hätten ihre Versprechen gebrochen. „Der soziale Wohnungsbau an der Salzberger Straße wurde von der CDU bei der Diskussion um den Kunstrasenplatz immer als Ausgleich genannt“, sagt Lars-Timm Kirchmann (SPD). Er selbst sieht dringenden Handlungsbedarf, Wohnplätze für Geringverdiener in Schüttorf zu schaffen. „Gerade das Gebiet an der Salzberger Straße ist bestens geeignet. Wir haben in Schüttorf nicht viele Plätze, wo mehrgeschossig gebaut werden darf.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/bricht-schuettorfer-cdu-ihr-versprechen-209350.html