Empfehlung - Brennende Spülmaschine macht Schüttorfer Wohnung unbewohnbar

gam Schüttorf. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schüttorf sind in der Nacht zu Sonntag zu einem Wohnungsbrand in die Akazienstraße ausgerückt. Als die Feuerwehr um 0.34 Uhr zur Einsatzstelle fuhr, wurde per Funk mitgeteilt, dass sich noch fünf Personen im Gebäude befinden sollten. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Bewohner das Haus inzwischen selbst verlassen hatten. Im ersten Obergeschoss brannte eine Spülmaschine, die unter Atemschutz gelöscht und aus dem Haus geschafft wurde. Das Gerät war laut Feuerwehr wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Anschließend wurde das Haus belüftet. An der Küche erstand laut Feuerwehr ein erheblicher Schaden. Das Gebäude ist aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die fünf Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Schüttorf war mit 31 Freiwilligen im Einsatz. Zusätzlich wurden auch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ohne und Isterberg alarmiert, diese mussten jedoch nicht tätig werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/brennende-spuelmaschine-macht-schuettorfer-wohnung-unbewohnbar-227761.html