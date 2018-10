Breites Angebot für Regionalladen in Schüttorf

Der Regionalladen in Schüttorf kommt, so viel steht laut Aussage der Initiatoren fest. Für das geplante Ladenlokal in der Innenstadt sind demnach über 40 Erzeuger regionaler Lebensmittel gefunden, die als potenzielle Warenlieferanten in Frage kommen.