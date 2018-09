Empfehlung - Bildergalerie: 1600 Meter durch die Schüttorfer „Hölle“

Schüttorf In drei Läufen nahmen die Aktiven den Hindernisparcours in Angriff. Auf dem 1600 Meter langen Rundkurs, der fünfmal zu bewältigen war, stellten sich den Teilnehmern neun verschiedene Hindernisse in den Weg. Die Spitzenläufer überwanden auf dem Rundkurs die kraftraubenden Hindernisse extrem schnell. Gesamtsieger Michael Sperver, der bei bereits zum dritten Mal ganz oben auf dem Siegerpodest stand, überrundete in seinem Lauf schon im Verlauf der zweiten Runde zahlreiche Teilnehmer. Gleiches galt für Marvin Beckemper. Der Triathlet des LC Nordhorn hatte dem zweiten von drei Läufen seinen Stempel aufgedrückt und war mit einer Laufzeit von 39:47 Minuten unter der 40-Minuten-Marke geblieben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/bildergalerie-1600-meter-durch-die-schuettorfer-hoelle-250697.html