Biker empfangen Segen in Schüttorf

Zum 1. Motorradgottesdienst hatte am Sonntagmittag der Motorradclub „Bad Seven MC Schüttorf“ eingeladen. In der ökumenischen Veranstaltung sprachen Pfarrer Hubertus Goldbeck und Pastorin Corinna Pfannkuche vor rund 50 Bikern an der „Black-7-Station“.