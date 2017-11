Bewohner schlagen Einbrecher in Schüttorf in die Flucht

gn Schüttorf. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in Schüttorf in ein Wohnhaus an der Straße Am Tannenkamp eingedrungen. Sie brachen nach Polizeiangaben gegen 3.15 Uhr eine Terrassentür auf und betraten das Wohnzimmer. Die Bewohner wurden durch die Einbruchsgeräusche geweckt. Sie begaben sich aus dem Obergeschoss in das Wohnzimmer und trafen dort auf die beiden Einbrecher. Die Männer ergriffen umgehend die Flucht. Eine detaillierte Beschreibung liegt aktuell nicht vor. Trotz einer Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Täter nicht gefasst werden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Karte