Empfehlung - Besuch des Schüttorfer Nikolaus lässt Kinderaugen leuchten

Schüttorf Gegen 18 Uhr war es endlich soweit. Der Nikolaus des Schüttorfer Bürgerschützenvereins (BSV) fuhr standesgemäß in einer weihnachtlich geschmückten Kutsche in den Sportpark an der Salzbergener Straße in Schüttorf ein. Nachdem dieser mit seinen beiden Gehilfen und einer BSV-Abordnung am Nachmittag schon den Bewohnern und Gästen der Seniorenwohnanlage „Am Vechtezentrum“ und danach dem Haus der Diakonie „Annaheim“ seine Aufwartung gemacht und mit ihnen in einer gemütlichen Runde den bevorstehenden Nikolaustag gefeiert hatte, entstieg er vor vielen hundert erwartungsvollen Kindern der Kutsche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/besuch-des-schuettorfer-nikolaus-laesst-kinderaugen-leuchten-334471.html