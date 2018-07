Empfehlung - Berufungsverfahren: Unerwartete Wendung für Schüttorfer

Schüttorf/Osnabrück Dieser Zeuge, ein 32-jähriger Mann aus Haren, war gleichzeitig das Opfer eines Betruges durch einen 31-jährigen Schüttorfer – so zumindest der Stand in erster Instanz vor dem Amtsgericht Nordhorn. Im Laufe der Berufungsverhandlung verschob sich jedoch das Bild von Täter und Geschädigter, sodass am Ende Richter und Staatsanwalt begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit beider Protagonisten äußerten. Wer hatte nun eigentlich wen betrogen?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/berufungsverfahren-unerwartete-wendung-fuer-schuettorfer-244640.html