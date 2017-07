Beinahe Kollision auf der A 30: Zwei Schwerverletzte

gn Schüttorf. Bei einem Autounfall auf der Autobahn 30 n in Höhe Schüttorf wurde am Sonntagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich niederländischen dunklen Kastenwagens war gegen 15.45 Uhr in Richtung Osnabrück unterwegs. Weil er ein langsam fahrendes Auto überholen wollte, scherte er auf die linke Spur aus. Hierbei übersah er einen Opel Vectra, der sich mit hoher Geschwindigkeit von hinten näherte. Der 22-jährige Fahrer des Opel versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er wich aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Der 22-jährige und seine 19-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Die beiden Nordhorner wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei etwa 9000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0591 87715 bei der Autobahnpolizei zu melden.

