Empfehlung - Behinderte Menschen unterwegs auf schweren Maschinen

Schüttorf Jedes Team besteht aus einem Motorradfahrer oder einer Motorradfahrerin sowie einem Menschen mit Behinderung. Der Verein „Crazy Run“ ist zwar in Bremen zu Hause, aber an den Ausfahrten für behinderte Menschen beteiligen sich Motorradfahrer aus unterschiedlichen Regionen Norddeutschlands, von der Grafschaft über den Raum Steinfurt, Tecklenburg und aus der Hansestadt selbst. Auch der Vereinssprecher Ludwig Dust stammt aus Schüttorf. So wundert es nicht, dass er gute Beziehungen zum MSC Schüttorf pflegt, der sein Vereinsgelände am Vierten Rundweg für Programm mit Prüfungen auf dem Fahrradparcours und andere Aktivitäten erneut gerne zur Verfügung stellte. Bereits vor vier Jahren waren die sozial stark engagierten Biker aus ganz Nordwest-Deutschland zu Gast beim MSC. Diesmal stand zuerst eine Orientierungsfahrt auf einem 60 Kilometer langen Rundkurs über Hesselte an der Ems bis hin nach Nordhorn Tillenberge auf dem Programm. Unterwegs galt es an fünf Stationen für alle Beteiligten, darunter auch fünf Rollstuhlfahrer, Aufgaben zu erfüllen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/behinderte-menschen-unterwegs-auf-schweren-maschinen-320765.html