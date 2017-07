Empfehlung - Baupause wegen Regen beim Schüttorfer Sportpark

gn Schüttorf. Die Bauarbeiten am Kunstrasenplatz in Schüttorf verzögern sich derzeit. „Der Grund ist das Wetter. Wir hatten in den vergangen zwei Tagen 25 Liter Regen pro Quadratmeter auf der Fläche“, sagt Uwe Egbers vom Sportamt der Stadt Schüttorf. Für die Arbeiten müsse der Platz jedoch trocken sein. Täglich würde gemessen werden, ob die Bedingungen stimmen. „Wir sehen aber noch keine Schwierigkeiten mit dem Zeitplan. Die Planung Ende September fertig zu werden, können wir noch schaffen“, sagt er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/baupause-wegen-regen-beim-schuettorfer-sportpark-201513.html