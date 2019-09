Baukran schwebt über die Dächer Schüttorfs

Für einen Baukran ging es am Donnerstagmorgen hoch hinaus. Die Kranarbeiten an einem neuen Elf-Parteienhaus, das an der Straße Singel in Schüttorf entsteht, sind beendet. Der 20 Tonnen schwere Kran musste nun über das Gebäude gehoben werden.