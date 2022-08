Bauchredner Comedy Show mit Tim Becker im Kunstwerk Schüttorf

Am 27. August um 20 Uhr begrüßt das Kunstwerk in Schüttorf Tim Becker mit seinem aktuellen Programm „Bauch im Hirn“ nach mehreren verschobenen pandemiebedingten Terminen.

Wissenschaftler rätseln: Kann man ein gutes Bauchgefühl auch im Kopf haben?

Bauchredner Tim Becker sagt: Ja, denn er hat sie nicht mehr alle. Oder doch? Sind es sogar zu viele? In seinem Kopf herrscht jedenfalls reger, chaotischer Verkehr und genau dort geht die Reise in seiner Comedy Show hin: In sein Gehirn.

Eine wilde Fahrt durch die Windungen eines kreativen Kopfes. Lachen ist angesagt, wenn Tim Beckers Synapsen famose Charaktere entstehen lassen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Eintritt beträgt 18 Euro, mit der GN-Card 16 Euro. Eintrittskarten gibt es direkt im Kunstwerk, telefonisch unter 05923 9023554, per E-Mail unter info@kunstwerk-schuettorf.de oder unter www.proticket.de und bei allen ProTicket Vorverkaufsstellen (zzgl. Gebühren).