/ Lesedauer: ca. 1min Bauarbeiter stürzt in Schüttorf zehn Meter tief

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag in die Schüttorfer Innenstadt geeilt. Auf einer Baustelle am Klosterweg ist ein Mann etwa zehn Meter hinabgestürzt und wurde zwischen Mauer und Gerüst eingeklemmt. Die Unfallursache ist noch unklar.