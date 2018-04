Bauarbeiten am Schüttorfer Kreuz: Auffahrten gesperrt

Schüttorf. Derzeit laufen Deckensanierung auf der Bundesautobahn 31 zwischen dem Autobahnkreuz Schüttorf und der Anschlussstelle Schüttorf-Ost. In diesem Zusammenhang wird im Kreuz Schüttorf in Fahrtrichtung Emden die Ausfahrt von der A31 auf die A30 ab Donnerstag, 19. April gesperrt. Bereits ab Dienstag, 17. April, bleibt die Anschlussstelle Schüttorf-Ost in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mitgeteilt.

Entsprechende kleinräumige Umleitungen seien örtlich ausgeschildert, hieß es. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrzeitverlusten sei aber zu rechnen.

„Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.