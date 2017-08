Empfehlung - Bauarbeiten am Ohner Ortskern in der „heißen Phase“

Ohne. Ende August sollen die Bauarbeiten in der Dorfmitte in Ohne abgeschlossen sein. „Beide Ausfallstraßen vom Marktplatz werden erneuert", sagt Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte (CDU). Statt Kopfsteinpflaster wird sogenanntes Gestaltungspflaster verlegt. Bereits in den 1970er Jahren wurde die Straße Dorf in anderen Bereichen mit Kopfsteinpflaster versehen. Bei den diesjährigen Bauarbeiten geht es vor allem darum, die Straße barrierefrei zu machen. „Es sind Übergänge für Rollatorenfahrer geplant", sagt die Bürgermeisterin. Außerdem sind Radwege vorgesehen. „Wir liegen hier an der Grafschafter Radroute",begründet sie.(...)