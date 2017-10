Empfehlung - Bald Weihnachtsbummel am Quendorfer See möglich

Schüttorf. Mit einem Schwung neuer Veranstaltungen rund um den Quendorfer See und der dortigen Gastronomie hat sich die Bösch GmbH in diesem Sommer ausprobiert: „Beachfoodfestival“, „Elses Familientag“ und „White Beachday“ zogen zahlreiche Besucher an. Nun steckt die GmbH mitten in den Vorbereitungen für den ersten „Else am See – Weihnachtsmarkt“ am dritten Adventswochenende. „Gerade den Weihnachtsmarkt am See wollen wir langfristig als Veranstaltung in der Region etablieren“, kündigt Holger Bösch an. Derzeit baut die Schüttorfer Firma Busmann 15 Weihnachtsmarktbuden, insgesamt hoffen die Veranstalter auf 40 bis 50 Beschicker aus der Umgebung: „Dabei wollen wir besonders auf die Auswahl achten. Wir bieten vor allem handwerkliche und heimische Produkte an. Gerne können auch die Schüttorfer Vereine oder Heimwerker mitmachen“, sagt Holger Bösch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/bald-weihnachtsbummel-am-quendorfer-see-moeglich-209903.html