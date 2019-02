Empfehlung - Bäume werden in Schüttorf gefällt

Schüttorf Bauamtsleiter Dieter Salewski hat den Planungs- und Umweltausschuss am Montagabend über weitere Baumfällarbeiten in Schüttorf informiert. Auf dem Spielplatz am Bleichenwall wurden bei Fällarbeiten eines Baumes Sicherheitsprobleme an zwei benachbarten Bäumen festgestellt. Diese müssten ebenfalls gefällt werden. Wegen des Radwegbaus an der Emslandstraße müssen vier junge Eichen gefällt werden. Für einen Ausgleich soll in der Nähe gesorgt werden. Im Wendehammer an der Gildestraße müssen zwei der drei Roteichen gefällt werden, weil die Wurzeln das Pflaster beschädigt haben und dadurch ein Sicherheitsrisiko besteht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/baeume-werden-in-schuettorf-gefaellt-280084.html