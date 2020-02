Empfehlung - Bäume in der Markringstraße in Schüttorf gefällt

Schüttorf Innerhalb eines Vormittages haben Mitarbeiter des Bauhofes am Donnerstag 29 Bäume in der Markringstraße in Schüttorf gefällt. Rund 20 Jahre lang standen hier amerikanische Eichen, Ahornbäume und Linden am Wegesrand. Damals sind die Bäume in viel zu kleine Pflanzbeete zwischen der Fahrbahn und den Geh- und Radwegen gesetzt worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/baeume-in-der-markringstrasse-in-schuettorf-gefaellt-344893.html