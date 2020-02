Empfehlung - Bäume an der Markringstraße sollen ersetzt werden

Schüttorf An der Markringstraße in Schüttorf soll demnächst ein Baumbestand entfernt und durch Neuanpflanzungen ersetzt werden. Das hat der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Stadtrates beschlossen, wie Bauamtsleiter Dieter Salewski auf GN-Anfrage bestätigte. Vorausgegangen war eine Diskussion im Planungs- und Umweltausschuss am Montagabend, die aber ohne eine Beschlussempfehlung endete, weil die Grünen noch Beratungsbedarf in ihrer Gruppe sahen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/baeume-an-der-markringstrasse-sollen-ersetzt-werden-343856.html