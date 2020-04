/ Lesedauer: ca. 2min Bäder in Schüttorf und Emsbüren bleiben vorerst geschlossen

Das Vechte Bad in Schüttorf und das Ems Bad in Emsbüren bleiben zunächst bis Ende August geschlossen. Auch Schüttorfer Freibad wird voerst nicht öffnen. Das gaben die Stadtwerke Schüttorf Emsbüren am Freitag bekannt.