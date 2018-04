Empfehlung - Automatenknacker erneut in Schüttorf aktiv

Schüttorf. Die Serie der Versuche, Geldautomaten aufzubrechen und so an Bargeld zu gelangen, reißt in der Region nicht ab. Gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Montag bemerkten Anwohner, dass sich Unbekannte an einem Geldautomaten der Deutschen Bank am Markt in Schüttorf zu schaffen machten. Weil die zwei Täter von Zeugen gestört wurden, flüchteten sie vorzeitig. Sie konnten unerkannt entkommen. Der Geldautomat ist beschädigt, Beute machten die Unbekannten aber nach Polizeiangaben nicht. Die Feuerwehr Schüttorf führte Gasmessungen durch, stellte aber keinen erhöhten Wert fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/automatenknacker-erneut-in-schuettorf-aktiv-232719.html