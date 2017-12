Empfehlung - Autofahrerin wendet auf B403 und verursacht Unfall

gn Isterberg. Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B403 zwischen Bad Bentheim und Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 62-jährige Beteiligte wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war eine 21-jährige Frau aus Gronau war gegen kurz nach 17 Uhr mit ihrem Peugeot 206 in Richtung Nordhorn unterwegs. Weil sie ihr Fahrzeug wenden wollte, hielt sie zunächst auf dem Fahrstreifen vor einer Bushaltestelle kurz hinter der Autobahnauffahrt an. Sie fuhr von dort aus nach links zurück auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie den ebenfalls in Richtung Nordhorn fahrenden Mercedes eines 67-jährigen Mannes aus Nordhorn. Es kam zum Zusammenstoß. Die 62-jährige Beifahrerin aus dem Mercedes erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Entgegen erster Informationen wurde bei dem Unfall nur eine Person verletzt. Der 67-jährige Fahrer des Mercedes und die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/autofahrerin-wendet-auf-b403-und-verursacht-unfall--219132.html