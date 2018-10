Autofahrerin prallt bei Ohne gegen Baum

Schwerer Verkehrsunfall in der Obergrafschaft: In Ohne ist am Montagabend ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin war gegen 18.40 Uhr offenbar auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren.